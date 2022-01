NIUS te explica: por qué Rusia considera que Ucrania es suya

Los vientos de cambio que trajo Gorbachov empezaban a destapar las tensiones nacionalistas contenidas como una olla a presión por 70 años de imperio soviético. Solzhenitsin y otros muchos rusos podían admitir la independencia de las repúblicas bálticas ocupadas por Stalin e incluso las del Asia central -colonas de la expansión al este del imperio zarista-, pero Bielorrusia y Ucrania, no. Eran una parte innegociable de la identidad rusa .

Desde entonces el territorio de la actual Ucrania - 41 millones en una extensión como la Península Ibérica - no ha sido una entidad unitaria ni independiente hasta el derrumbe de la URSS 1991. A lo largo de los siglos distintas regiones del país estuvieron bajo el dominio de rusos, polacos, lituanos, cosacos, turcos, austro-húngaros…

Pero no hay una etnia rusa y otra ucrania , apunta el profesor de la Complutense. “Son lenguas diferentes, tienen diferencias léxicas y de pronunciación, pero el ruso y el ucraniano están incluso más cerca que el castellano y el catalán”.

Rusos y ucranianos comparten también el poderoso influjo que la religión ortodoxa tiene en el este. Aunque no ha salido indemne de las desavenencias políticas. En 2018, el patriarca de Kiev se independizó del de Moscú con el permiso del patriarca ecuménico de Constantinopla , lo más parecido a un papa que tiene los ortodoxos. El 'cisma' ha enfrentado al patriarca de Moscú con el de Constantinopla.

Ni el ruso Boris Yeltsin ni el ucraniano Leonid Kravchuk , fue el presidente del Soviet Supremo Bielorruso Stanislav Shushkévich quien llamó a las ocho de la tarde por teléfono a Gorbachov –muy debilitado tras el fallido golpe de estado del verano anterior- para comunicarle que ya no presidía nada, que la URSS había dejado de existir como entidad jurídica internacional. Gorbachov respondió enfurecido. No solo dejaban vacío su cargo, también le abrían una brecha emocional: su madre era ucraniana y su padre ruso. Creció cantando canciones ucranianas y leyendo a Nikolai Gogol.

Razones políticas y económicas favorecieron la desintegración del gigantesco estado creado por Lenin. Pero no sólo influyó la ambición y el oportunismo de los dirigentes que enterraron la URSS. La independencia era popular después de 70 años de régimen comunista . Incluso la mayoría de las regiones rusófilas de Ucrania votaron mayoritariamente a favor de la independencia. Las élites nacionalistas se pusieron entonces a rebuscar su identidad en el baúl de la historia.

“Cuando llega la independencia en 1991, todas estas repúblicas tienen que construir su identidad y vuelven la mirada hacia atrás”, explica el profesor Santos. “El escudo de Ucrania es ese tridente que sale en las monedas medievales de la Rus de Kiev. Todos reivindican esos orígenes, como si se hubiera mantenido unitario, cuando no fue así. Es una identidad reconstruida a través del folclore, las tradiciones y la historia medieval”.

Al año siguiente Rusia ocupó la Crimea , la península que Catalina la Grande había arrebatado a los turcos y el dirigente soviético Nikita Jruschov había regalado a Ucrania en 1954. En palabras de Putin, no fue una anexión, sino una ‘reunificación’, tan legítima como la de Alemania.

La reacción del Kremlin no sólo apela a viejos vínculos históricos y emocionales, decía recientemente Putin, también a la seguridad. Que Ucrania se aproxime a occidente, que Ucrania pueda entrar en la OTAN es “como si colocarán misiles entre México y Estados Unidos”, decía el dirigente ruso. Lo que no decía, y le señalan sus críticos occidentales, es que una Ucrania democrática al estilo europeo plantea un desafío a la autocracia rusa porque no es el modelo que quieren a sus puertas.