"No te vacunes, Dios te protegerá": el mensaje de un influyente pastor en el barrio de Londres con más covid

En Brixton, un barrio al sur de Londres, el centro de vacunación sin cita previa no tiene col a, algo que sorprende si se compara con los centros repartidos por el resto de la capital británica. Este barrio londinense tiene la tasa de vacunación más baja del país , el 32,4% de sus habitantes no tienen ninguna dosis, y la más alta de infección por covid de Reino Unido, seis veces superior a la media . El país vivió este miércoles el día con más contagios registrados: 106.000 casos, el récord desde el inicio de la pandemia.

"No es necesario que me ponga la vacuna. Las personas contraen el virus después de la vacuna; también han muerto. Vivo mi vida por la palabra de Dios. Hasta ahora me ha protegido del virus", señala este pastor protestante. Creer que la oración y la fe pueden mantenerlo a salvo del virus claramente no es un gran estímulo para vacunarse. La mayoría de sus fieles son de ascendencia africana o de las Antillas.