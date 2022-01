Andrés de Inglaterra se enfrenta a su año más complicado

La Casa Real británica hace años que no habla del príncipe Andrés, el segundo de los cuatro hijos de la reina Isabel II. No habla de él y se ha distanciado para que no le salpique su relación con la red de pederastia de Jeffrey Epstein y el juicio que se podría celebrar en Nueva York contra él por la demanda civil que ha presentado una de las víctimas, que lo acusa de haber abusado de ella cuando era menor.