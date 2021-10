Una nueva “fábrica de ideas” alemana contra los extremos de la izquierda y la derecha

No está sólo Merz en sacar estas conclusiones. Andreas Rödder, otro destacado miembro de la CDU que no ha hecho carrera como político, sino como historiador, piensa de forma parecida.



Según Rödder, el debate público germano, por mucho que hayan gobernado los conservadores en algo más de tres lustros, está dominado por lo que se ha venido a llamar “políticas de identidad”. En éstas, la movilización política ya no se hace en función de un partido, sino en función de características de grupos sociales, como puede ser “el género, la orientación sexual o la raza”, según la descripción que ha hecho de este fenómeno Jonathan Rauch, investigador del no menos prestigioso think tank estadounidense The Brooking Institution.