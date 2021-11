La nueva oportunidad de Johnson para influir sobre Biden

Boris Johnson tiene en esta conferencia del cambio climático de Glasgow una nueva oportunidad para acercarse a Joe Biden y de mostrar su influencia a nivel mundial. Después del referéndum del Brexit en 2016, Boris Johnson, que entonces era ministro de exteriores de Theresa May, dijo que “el Brexit no significa que el Reino Unido se cierre en si mismo. No somos una pequeña parte o un portador de lanzas en el escenario mundial. Somos protagonistas: un Reino Unido global que ejecuta una política exterior verdaderamente global”. Pero el Brexit, al menos hasta ahora, no está saliendo como esperaba o como había dicho a la gente que sería.