El nuevo puzle político italiano de la era Draghi: ¿quién es quién en cada partido?

La mañana del 17 de febrero se presentó en el Senado el nuevo comandante en jefe. Mario Draghi , hombre de pocas palabras, concluyó su discurso de investidura con una frase lapidaria: “Hoy la unidad no es una opción, es un deber” . El expresidente del BCE, uno de los mayores estadistas de Europa, le dictaba a sus súbditos el camino a seguir. Y la mayoría de grupos parlamentarios, obedientes, le entregaron su apoyo casi incondicional. Draghi los había desplazado, eligió a un grupo de tecnócratas para los puestos clave del Gobierno. Hasta seis partidos quedan integrados en el Consejo de Ministros, pero el acoplamiento general y su papel secundario suponen una especie de reseteo del panorama político italiano. Toca plegar velas y recolocarse hasta la próxima cita electoral.

Un nuevo M5E “moderado y liberal”

La mayor fuerza parlamentaria se vuelve estéril en un gabinete como el actual. Fueron los grandes perdedores y, por tanto, quienes debían mover ficha antes que nadie. Sobre todo, teniendo en cuenta que el partido lleva en manos de un líder interino más de un año. Su próximo jefe político será el ex primer ministro Giuseppe Conte , que dejará de actuar como figura independiente para trabajar a sueldo del partido. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio , califica el nuevo M5E como una formación “moderada y liberal”. Nació como movimiento antisistema y, tras años de indefinición, debería ocupar un espacio en el centroizquierda.

Los socialdemócratas, descabezados

El PD es actualmente el partido de las clases medias, la intelectualidad y las instituciones. Herederos del antiguo Partido Comunista, hace años que aparcaron el discurso de clase para centrarse en el europeísmo como gran eje sobre el que pivotar. Era una época en la que el euroescepticismo había arraigado en Italia. Con estas premisas, el PD sería el partido más afín a lo que representa Draghi, pero una vez más las facciones internas se empeñan en la autodestrucción. Este jueves, el líder de la formación, Nicola Zingaretti , anunció por sorpresa su dimisión, dejando en evidencia que el canibalismo interno no es cosa del pasado.

Salvini en versión moderada

Resulta significativo que el político con mayor influencia dentro del Gobierno sea Giancarlo Giorgetti , líder del ala tradicional de la Liga y muy bien conectado con los poderes económicos. De esta forma, Draghi aleja a Salvini del populismo y permite que su partido se acople con una derecha clásica, alejada del soberanismo . “Es muy difícil volver a los ataques al euro y a la hipótesis de salir de la UE, pero el populismo no ha quedado conjurado. Draghi estabilizará la política unos meses y después su acción determinará el nuevo rumbo de partidos como la Liga”, pronostica Castellani. De hecho, Salvini, incómodo en un segundo plano, ya ha levantado la voz contra la gestión gubernamental de la pandemia.

La ultraderecha en la oposición

El único partido verdaderamente significativo en la oposición es el ultraderechista Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni . Trasladando este inverosímil escenario a España, sería como si se formara un Gobierno de concentración y Vox quedara fuera. Meloni, la aliada de Abascal en Italia , presume de coherencia y de no formar parte de alianzas antinatura. Sin embargo, por otra parte, Hermanos de Italia lleva tiempo construyendo una imagen de derecha de Gobierno, por lo que tampoco se cierra a acuerdos puntuales con el Ejecutivo en materias clave. Parlamentaria brillante, Meloni aspira a convertirse en líder absoluta de la derecha manteniendo una línea firme y, al mismo tiempo, responsable . El mando entre los partidos conservadores, que mantienen su alianza, lo asumirá quien obtenga más votos en las próximas elecciones.

La sucesión aplazada del centroderecha

El único partido de la derecha que pertenece a la familia popular es Forza Italia, de Silvio Berlusconi, último entre los conservadores en los sondeos. Siguiendo su línea europeísta y la voluntad irrefrenable de Berlusconi para estar cerca del poder, Forza Italia no dudó un instante en rendirse a Draghi. Su decisión pudo haber roto la alianza derechista, pero el viraje moderado de la Liga impidió que se formara un bloque soberanista y otro simplemente conservador. Forza Italia es un partido eminentemente personalista, en el que Berlusconi siempre ha impedido el relevo. La ministra de Igualdad, Mara Carfagna, sería una sucesora natural, pero no habrá un nuevo liderazgo hasta que Berlusconi no lo quiera.