Occidente prepara su respuesta a Rusia en una semana decisiva para la crisis de Ucrania

Parece que Estados Unidos también está a favor de una respuesta gradual. El propio Biden ha insinuado que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna medida que no suponga una invasión a gran escala. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recordó a su aliado que "no hay incursiones menores". Posteriormente, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken se apresuró a corregir la postura estadounidense mostrando una posición más contundente.