Olaf Scholz, cuando se gesta un canciller socialdemócrata sometido al 'gran poder' de sus socios

En la noche del próximo 5 de diciembre, los niños alemanes limpiarán sus zapatos para que, según manda esta arraigada tradición en el norte europeo, San Nicolás ponga sobre ellos regalos y chucherías. En la mañana del día 6 de diciembre, no sólo habrá sorpresas para los más pequeños en Alemania.

Porque en las pasadas elecciones generales, en las que Scholz se impuso por la mínima al aspirante a canciller conservador, Armin Laschet, no sólo eran únicas dado que, desde 1949, el inquilino de la Cancillería Federal no se presentaba a su reelección. Esa cita con las urnas también era especial porque dejaba a un ganador, Scholz, necesitado de dos partidos para ser votado canciller en el Bundestag. Recuérdese que, para los socialdemócratas, no es cuestión de repetir otra 'gran coalición'.