Popes ortodoxos rechazan las vacunas y el uso de mascarillas en las iglesias

El arzobispo Jerónimos, jefe de la Iglesia Ortodoxa, estuvo en noviembre en cuidados intensivos por covid-19. Cuando salió dijo que “sería el primero en vacunarme si no hubiera estado enfermo”. El pasado día 12 de mayo fue vacunado. Pero Jerónimos no controla a sus popes de la forma en que en España la Conferencia Episcopal controla las grandes líneas de los discursos de obispos y párrocos.

Algunos clérigos aseguran que quienes tienen miedo de ir a una Iglesia llena de gente son “infieles” porque “Dios no permitiría que el virus los contagie”.

Muchos clérigos, sin llegar a esos extremos de teorías conspirativas, sí se niegan a hacer cumplir la obligación de que sus fieles usen mascarillas alegando que respetan la libertad de cada uno a decidir. Y protestan porque se trate a las iglesias como a gimnasios, bares o cualquier otro lugar cerrado. El Gobierno griego anunció el pasado día 15 que para acceder a muchos lugares cerrados hará falta estar vacunado, pero en la lista no aparecen las iglesias, donde basta con usar una mascarilla.

El Gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis parece haberse hartado. Con la incidencia al alza (de 400 casos diarios a finales de julio a casi 3.000 la semana pasada) y con los hospitales empezando a llenarse de nuevo ya estudia la opción de ampliar a más colectivos y no solo a los sanitarios la obligación de vacunarse hasta hacerla prácticamente general. El partido opositor Syriza del ex primer ministro Alexis Tsipras, es incluso más duro y acusa al Gobierno de “mostrar tolerancia hacia voces irracionales en la Iglesia Griega”, según su portavoz Nasos Iliopoulos.

Si se tiene en cuenta el total de la población y no sólo los adultos, Grecia tiene completamente vacunado al 45,4% de sus habitantes mientras la media europea está en el 44,6% y España va por el 52,8%. Son datos del 20 de julio de Our World in Data.