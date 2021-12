La OTAN no cierra la puerta a negociar con Rusia

Las exigencias de seguridad que Rusia hizo hace dos semanas a la OTAN son en su mayor parte recibidas en la Alianza Atlántica como una provocación, como un intento de buscar excusas para invadir Ucrania alegando que Occidente no tiene voluntad de diálogo. A pesar de eso, en los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas se tomó la decisión de no dar un portazo a los rusos aunque sus peticiones se consideren mayoritariamente disparatadas.

Sin voluntad alguna de aceptar exigencias así, en la OTAN sí parece haber disposición para negociar con Moscú después de meses de amenazas y expulsiones recíprocas de diplomáticos a los que se acusa de trabajar en realidad como agentes de los servicios secretos. Se trata, aseguran fuentes de la OTAN en Bruselas, de no rechazar de plano las exigencias de Moscú para no darle una excusa. Casi de ganar tiempo mientras aumenta la presión sobre Rusia con la amenaza de sanciones para que no se le ocurra invadir Ucrania.

Esas mismas fuentes aseguran que, mientras se negocia, aunque sea sobre pequeños aspectos de todo lo que exigió Moscú , no se están pegando tiros en el sureste ucraniano y no se mueven al interior de Ucrania los más de 100.000 hombres que, según Washington, Rusia tiene preparados a pocos kilómetros de las fronteras de Ucrania. Así, la OTAN ya dijo que está “preparada para un diálogo con Rusia basado en la reciprocidad”.

Todos esos argumentos que llevan a rechazar las exigencias de Moscú no deben llevar, creen en el cuartel general de la OTAN, a cerrar totalmente la puerta a las negociaciones a pesar de que algunos países del flanco oriental de la Alianza Atlántica, como Polonia o los bálticos, crean que con Rusia no hay nada que negociar.

¿Qué puede negociar la OTAN con Moscú sin abandonar a sus Estados miembros en la región ni aceptar que Rusia imponga su voluntad a Ucrania? Las fuentes consultadas en Bruselas ven pocos resquicios pero no ven alternativa al diálogo si se quiere evitar la guerra: “A pesar de que tenemos que decir que no a prácticamente todo lo pedido por Moscú, no podemos decir que no nos sentamos o que rechazamos todo. Va a ser un muy complejo equilibrio”.