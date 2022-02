Ni la OTAN ni España enviarán soldados a Ucrania, solo apoyo militar

Ucrania no es un país miembro de la OTAN, y los estatutos de la Alianza no obligan a dar una respuesta armada cuando se ataca a países que no pertenecen a la misma. Así que la reacción a la invasión por parte de Rusia abre un abanico de posibilidades que no pasan, al menos en principio, por el envío de tropas españolas a la zona de guerra.