La otra crisis de los conservadores alemanes: la ultraderecha busca nuevo líder

Desde julio de 2015, AfD ha tenido al frente al eurodiputado Jörg Meuthen. Este economista de 60 años, padre de cinco niños y abuelo de tres nietos, ha sido el co-presidente “moderado” dentro de AfD . Así se le suele caracterizar en la crónica política germana, a la que no se le escapa que en la formación de ultraderecha parece que nunca ha sido tan influyente el sector más radical, ese que, oficialmente, se disolvía hace año y medio.

Esa derecha de la “ultraderecha” se había organizado en lo que se llamaba el “Ala”. Su disolución parece haber sido sólo nominal porque, de hecho, Meuthen no ha parado de tratar de civilizar en su partido a gente como Matthias Helferich. Este destacado político de AfD en el populoso Land de Renania del Norte-Westfalia (oeste germano) ha sido elegido diputado en el Bundestag por la formación ultra para esta legislatura.

En prensa ha trascendido que Helferich se ha autodenominado en comunicaciones privadas a través de Facebook como “la cara amable del nacionalsocialismo”. Por mucho que turbara la política local, Meuthen no ha podido evitar que Helferich sea ahora diputado.

Aunque pueda sorprender, en el este alemán, discusiones sobre si tuvieron o no lugar fiestas sexuales de ultraderechistas en un Parlamento regional son el menor de los problemas para Meuthen. En lo que otrora fue la República Democrática de Alemania (RDA), Meuthen se ha enfrentado a la creciente influencia del sector más radical del partido.

Hay quien dice, tal y como ha explicado el diputado de AfD Lothar Maier a NIUS, que esos radicales son una minoría que dan una imagen equivocada del partido. Sin embargo, Meuthen no ha podido impedir el ascenso en su formación de políticos de perfil radical venidos del este alemán como el sajón Tino Chrupall a, desde noviembre de 2019 también co-presidente de AfD. En Sajonia y Turingia, Länder del este alemán, AfD agrupa a un cuarto del electorado.

Esa salida, aquí conocida como Dexit, tiene en Peter Boehringer , diputado y experto en cuestiones presupuestarias de AfD, uno de sus principales promotores. Boehringer es de los que ahora suena para sustituir a Meuthen al frente del partido . No es el único, la propia Weidel, al igual que Boehringer y Meuthen procedente del Land de Baden Württemberg (suroeste germano), también podría sustituir al co-presidente saliente.

No son esos los únicos nombres que cita la crónica política para sustituir a Meuthen en el próximo congreso del partido, que tendrá lugar en diciembre en la ciudad de Wiesbaden. Pero independientemente de la identidad de quien venga a sustituirle, a Meuthen parece que los suyos no quieren darle la razón cuando dice que su partido no logró un buen resultado en las últimas elecciones generales.