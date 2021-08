Un pacto para garantizar un nuevo referéndum en Escocia

Los partidos unionistas dicen que Sturgeon no está legitimada para convocar la consulta al no haber conseguido la mayoría, pero los números son claros. Además, el sistema electoral escocés fue diseñado en 1998, cuando Tony Blair reinstauró el parlamento escocés, para que sea muy complicado que ningún partido obtenga una mayoría. De hecho, el único que logró mayoría fue el SNP en las elecciones de 2011 bajo el liderazgo de Alex Salmond. Esa mayoría dio fuerza a Salmond para pedirle la consulta al entonces primer ministro, David Cameron, y éste la permitió. Se acabó celebrando en el 2014 y ganó el No. Pero Johnson no es Cameron y ya ha dicho que de ninguna manera permitirá el referéndum. Y no parece que este pacto SNP-Verdes vaya a hacerle cambiar de parecer.