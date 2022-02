Bélgica: ¿un país sin comercio electrónico?

Paul Magnette, secretario general del Partido Socialista francófono, es una de las personas más influyentes en la política belga a pesar de no ser ministro aunque su partido esté en la coalición de Gobierno . Sus palabras influyen en los ministros de su formación y generan encendidos debates. Magnette se sitúa ideológicamente en algún punto de la izquierda entre el PSOE y Unidas Podemos. Su última salida provoca desde hace días un revuelo y un fuerte debate en la prensa belga.

Magnette dijo a la revista flamenca ‘Humo’ que le gustaría que Bélgica fuera el primer país del mundo que volviera a la época en la que no había comercio electrónico. La entrevista, publicada online el lunes, larga y que entra en muchos asuntos económicos y sociales, destaca por esa propuesta. La respalda el secretario de Estado de Recuperación Económica e Inversiones Estratégicas, el también socialista Thomas Dermine.

Magnette dice así: “No creo que el comercio electrónico sea un progreso, creo que es una regresión social y ecológica. ¿ Por qué debemos dejar que los trabajadores tengan que trabajar toda la noche en esos depósitos? Porque la gente quiere comprar 24 horas y tener su paquete en casa en menos de 24 horas. ¿De verdad es necesario? ¿No podemos esperar dos días por un libro? Si queremos hacer una transición ecológica no hay nada más dañino que miles de camionetas circulando cada día para llevar lo más rápido posible cinco pares de zapatos para que después puedan devolver cuatro gratuitamente. Es derrochar cartón, carburante y energía”.

A Magnette le preguntan los periodistas de ‘Humo’ si Bélgica, en solitario, debería oponerse a eso . “¿Por qué no?”, contesta Magnette. El líder socialista francófono entra tras esa pregunta en lo que en realidad critica la izquierda belga, que el comercio electrónico genera un trabajo nocturno que antes no existía, que el cierre de tiendas físicas lleva a que una parte del empleo haya pasado de horarios diurnos a horarios nocturnos. Argumenta Magnette: “El trabajo nocturno es muy malo para la salud. Habría que limitarlo a los empleos estrictamente necesarios, como por ejemplo servicios policiales y en los hospitales”.

El secretario de Estado, un hombre de la cuerda de Magnette, abunda: “Conocemos las nuevas tendencias: teletrabajo, comercio electrónico, economía de plataformas. Pero eso no debe llevar a una carrera a la baja en materia de calidad del empleo, salarios, flexibilidad y polución”. La legislación belga define por trabajo nocturno el que se hace a partir de las 20 horas, en un país en el que entre noviembre y marzo la noche cae desde las 18 horas o incluso desde las 17 horas. Los liberales quieren que sólo se considere trabajo nocturno el que se hace después de medianoche. Esa definición conlleva por ejemplo un extra salarial.

Los periodistas de ‘Humo’ recuerdan a Magnette que grandes empresas de comercio electrónico (se refieren a Amazon) han ido instalando sus centros de distribución para sus clientes belgas cerca pero fuera de Bélgica, en Alemania o los Países Bajos. Precisamente porque la normativa sobre el trabajo nocturno es mucho más flexible. Magnette contesta: “¿Y qué? Hoy en día el problema no es del desempleo (5,7% en Bélgica según los últimos datos de Eurostat, de la semana pasada) sino las enfermedades crónicas. Y el comercio electrónico va a agravar ese problema”.

Georges-Luis Bouchez, secretario general de los liberales francófonos (un hombre que no es ministro porque su figura, polémica, hacía imposible el reparto de carteras) criticó a Magnette: “El siglo XIX no puede ser nuestro modelo de sociedad. El progreso es una oportunidad. Hay que tener el espíritu abierto y la capacidad de adaptar la sociedad para mejorar el bienestar. El comercio electrónico no puede dejarse a otros países porque perderemos cientos de miles de empleos”.