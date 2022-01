Los países bálticos prometen a Ucrania el envío de equipo "letal" ante la crisis con Rusia

Los países del Báltico han reforzado este miércoles su apoyo a Ucrania en la actual crisis fronteriza con Rusia y no solo han demandado una mayor intervención de la OTAN y Estados Unidos en el conflicto, sino también han prometido la entrega de equipamiento militar "letal y no letal" .

Así lo ha hecho saber el ministro de defensa de Letonia, Artis Pabriks, quien ha señalado desde una conferencia en Riga que este despliegue es una iniciativa conjunta de todos los países bálticos y ha lamentado que otros países europeos "no estén dispuestos a hacerlo por diversas razones" , informa el portal LSM.

Por el momento Pabriks no ha precisado qué equipamiento militar "letal y no letal" será el que se envíe a Ucrania, país al que, por otro lado, no tienen previsto desplegar tropas letonas, aunque ante una hipotética "invasión por parte de Rusia", el Estado letón y el resto de Europa tendrán ante sí nuevos "desafíos".