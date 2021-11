12 países presionan a Bruselas para que considere la nuclear como “energía verde”

La Comisión Europea en nombre de la Unión Europea y los Tesoros nacionales empezaron este año a emitir “bonos verdes”. Su emisión, a la luz de la demanda en los mercados financieros, parece un éxito asegurado. Las normas de los nuevos fondos europeos post-pandemia y en el futuro de gran parte de los fondos europeos exigen que gran parte de ese dinero sólo financie proyectos energéticos o de transición ecológica que puedan llevar la etiqueta de que no son “dañinos para el medio ambiente”. La bronca está en saber qué entra ahí.

Europa está dividida en varios grupos en este asunto, con París y Berlín liderando dos de los grupos. La diplomacia alemana se mueve para que la Comisión Europea incluya el gas natural (que genera emisiones contaminantes pero menos que el petróleo o el carbón) entre esas energías financiables con bonos verdes . La francesa quiere que la que se incluya sea la nuclear, porque no genera emisiones contaminantes. Olvidan recordar los franceses que sí genera residuos que los cuales la ciencia no tiene más solución que enterrarlos.

Entre los que rechazan que se incluya la nuclear entre esas “energías verdes” destacan Austria, Dinamarca y Luxemburgo. Consideran que la nuclear no es barata (apenas hay proyectos en Europa principalmente por su precio y las renovables ya generan megavatio más barato que la nuclear) y no es segura. El ministro de Energía luxemburgués, el ecologista Claude Turmes, señaló en el último Consejo de Energía que quienes apuntan a la nuclear como solución a la crisis energética olvidan señalar que si mañana se empezara a construir una nueva central probablemente no estaría enchufada a la red eléctrica hasta 2035.