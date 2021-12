El papa Francisco en su cumpleaños: "Rezad por mí, y si no os sale mandadme buena onda”

“Rezad por mí, y si no os sale mandadme buena onda”, le dijo ayer el Papa Francisco a los nietos del Presidente de la República Sergio Mattarella, que lo acompañaban en la visita oficial. En esa frase se encierra todo lo que ha sido durante estos años el primer sumo pontífice latinoamericano de la historia que hoy cumple 85 años y lo celebrará con un grupo de refugiados procedentes de Chipre que acaba de alojar en el Vaticano. En todo este tiempo de papado no ha fallado a aquella imagen de pastor, y no de Papa, con la que llegó hace 9 años con la idea de darle el cambio a la institución que tanto necesitaba. Hoy la pandemia no permite repetir la icónica imagen que en 2014 llenó la Plaza de San Pedro de bailarines de tango, más de tres mil, que celebraban el cumpleaños de Francisco pero, al menos, no es tan desesperanzara como cuando en 2020 salió solo para entregar medicinas y mascarillas a los más necesitados de la ciudad.