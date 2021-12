El Parlamento británico investigará el consumo de cocaína en Westminster

Hoyle declaró que espera que se aplique la ley de manera "completa y efectiva", después de que el diario The Sunday Times haya revelado que once de doce lavabos sometidos a prueba en el palacio de Westminster dieron positivo por restos de droga.

La afición por la cocaína en Westminster viene de lejos, informa Informativos Telecinco. Después de que el ex ministro de Medio Ambiente Michael Gove reconociera que había esnifado esta droga, una investigación de VICE desveló que nueve áreas dentro del palacio de Westminster contenían restos de estupefacientes. En concreto, VICE realizó controles antidrogas en varias estancias privadas del Parlamento británico, a las cuales tan solo pueden acceder los políticos y trabajadores del lugar. De las nueve analizadas, cuatro dieron positivo. La peor área de todas, el cuarto de baño situado al lado de Stranger’s Bar, uno de los diferentes restaurantes que hay en el lugar. Pero ahora los datos de The Sunday Times indican que la cosa no mejora. Después de que se realizase un análisis para detectar pruebas de cocaína en el palacio de Westminster se ha concluido que once de los doce lavabos analizados han dado positivo.