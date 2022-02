El Parlamento Europeo relaciona consumo “nocivo” de alcohol con cáncer

El texto aprobado este miércoles (el resultado del voto se da a conocer horas después), que había sido debatido el martes, no incluye finalmente la frase que decía que “reconoce que no existe un nivel seguro” (de consumo de alcohol) y a cambio sí incluye que “el nivel más seguro de consumo de alcohol no es seguro”, una alambicada e incomprensible referencia que según fuentes comunitarias quiere indicar que no hay evidencia científica de si hay o no hay un nivel seguro de consumo de alcohol y de cuál sería ese nivel. La OMS dice que ningún nivel es seguro.