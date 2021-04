El parlamento norirlandés se reúne de urgencia tras siete noches de disturbios lealistas

El parlamento de Irlanda del Norte ha sido llamado de urgencia (se encuentra en receso por las vacaciones de Pascua) para tratar de poner fin a la violencia y los disturbios en zonas lealistas de los últimos días. Se reunirá este jueves a las once de la mañana. Por séptima noche consecutiva se han producido disturbios en las ciudades de Londonderry, en el norte de la región, y en Belfast, en el este. Se han arrojado cócteles molotov contra la policía y se han incendiado vehículos. Los violentos incidentes han terminado con 41 policías heridos, decenas de detenidos y la sensación de que la tensión se está desbordando en Irlanda del Norte.

Un funeral polémico

El funeral de Bobby Storey se celebró el 30 de marzo en pleno confinamiento por la pandemia. Asistieron la número dos del Sinn Féin, la viceministra principal, Michelle O’Neill, y otros altos cargos del partido. Los lealistas consideran que se rompieron las normal de seguridad del covid. Pidieron que se procesara a los asistentes. La fiscalía decidió no acusar a nadie. Esto provocó la indignación y la furia de los lealistas, que se arrojaron a las calles para protestar. Los políticos están unidos para pedir el fin de la violencia, pero están divididos sobre por qué ha estallado. La ministra principal, la unionista Arlene Foster, condenó la violencia. “A los jóvenes que están enojados les digo que no se creen antecedentes penales. Les arruinará la vida por el resto de su vida, no podrán irse de vacaciones, así que, por favor, desistid de esta violencia”. Añadió que la mejor forma de protestar a partir de la política.