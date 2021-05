Pavel Slunkin, experto en Bielorrusia: "Falta una política europea clara frente a Lukashenko

Pavel Slunkin es experto en política nacional y exterior bielorrusa y en sus relaciones con Rusia y con la Unión Europea . Antiguo funcionario del Ministerio de Exteriores Bielorruso, participó en las conversaciones de Minsk sobre Ucrania y ahora trabaja para el European Council on Foreing Relations. Se formó en Relaciones Internacionales en Bielorrusia, Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. Habla bielorruso, ruso, inglés, español, sueco y polaco.

La Unión Europea no debe reaccionar sólo a este incidente específico sino estudiar una respuesta que se centre en resolver la crisis política en Bielorrusia. La Unión debe cambiar cualitativamente su aproximación a Bielorrusia y no sólo actuar por lo que pasó ahora. Si no se invierte lo suficiente en la solución a la crisis actual (que se arrastra desde las presidenciales de agosto) la Unión Europea se verá frente a numerosos desafíos peligrosos.