Pécresse ataca a Bruselas y Berlín

Pécresse no tiene ya en los sondeos el empuje que le dio la victoria en las primarias y empieza a temer que Le Pen recupere suficientes electores fugados a Zemmour. Le Pen podría así meterse en la segunda vuelta y dejar a Pécresse con la miel en los labios. Para evitarlo, la conservadora parece haber dado un giro. Si en europeísmo no puede competir con Macron y a la izquierda del presidente sabe que no tiene dónde pescar, su estrategia para ensanchar su caladero parece centrarse en ir a pescar en los bancos pesqueros de la eurofobia, un voto que hasta ahora era casi totalmente monopolizado por Le Pen y que en abril se repartiría entre Le Pen y Zemmour.