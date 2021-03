Tras pedir perdón, Merkel defiende su política y reconoce “hay que ser mejores”

Tras meses de restricciones, que no han sido del todo levantadas porque éstas depende de las condiciones que establece el plan de relajación aprobado a principios de mes, Merkel salía a la palestra para alertar de los peligros que esconde la “nueva pandemia” que supone que la variante británica del SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, se haya hecho dominante en Alemania.

“Ahora no van a ser los nonagenarios los que irán a los hospitales, sino personas de 50, 60 y 70 años, personas con muchos años de vida por delante todavía, pero los expertos nos dicen que un 10% de esas personas que tendrán secuelas del coronavirus si se infectan . Por eso, vale la pena luchar porque todos y cada uno no se infecte, esa es nuestra tarea”, decía Merkel en su intervención en el Bundestag.

Según datos de este jueves del Instituto Robert Koch (RKI), la agencia federal de prevención y control de enfermedades, un 9,8% de la población ha recibido al menos una dosis de una de las vacunas contra la COVID-19. De acuerdo con las cuentas que hace Olaf Gersemann en el diario Die Welt, en Alemania hay 4,21 millones de dosis sin poner en Alemania. Las casi 230.500 vacunas que se ponen al día de media en Alemania no bastan para acabar con ese atasco de dosis.

De ahí que a la canciller no se le escapara que el país va a seguir necesitando los “centros de vacunación, donde se hace un gran trabajo, pero donde se puede ser más rápido y flexible hay que serlo, por eso tras la Semana Santa los médicos de familia van a recibir vacunas y habrá una tendencia [de vacunación, ndlr.] al alza, y en mayo hablaremos de los médicos en las empresas”. “Vamos a necesitar a todos”, decía la canciller.

Merkel: “Cuantos más tests hagamos menos restricciones necesitamos”

Sin embargo, de fondo, el problema que volvía a reconocer Merkel es que, en toda Europa, el problema no “es tanto que no se hayan hecho pedidos de vacunas suficientes, sino cuántas vacunas se pueden producir en Europa”. “Los británicos producen para Gran Bretaña, Estados Unidos no exporta, y por eso tenemos que encargarnos de cuánto se puede producir en Europa”, según Merkel.