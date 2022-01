82.000 personas devueltas al infierno libio en cinco años gracias a las políticas europeas

Personas que según los tratados y convenciones europeas e internacionales deberían tener derecho a protección . Y que la tendrían si los dirigentes políticos de los Estados miembro y de los gobiernos de los 27 pensaran los movimientos migratorios en términos de derechos humanos e incluso de desarrollo económico o de cumplimiento de la legislación europea e internacional vigente y no de cuántos votos voy a perder. Al menos 82.000 de ellos (32.000 sólo en 2021) han sido capturados por los guardacostas libios, financiados, entrenados, protegidos y armados por la Unión Europea , para ser devueltos a Libia y encerrados en mazmorras a cargo de esas mismas milicias.

Un informe de Amnistía Internacional hace un balance de estos últimos cinco años, de 2017 a 2021, y de cómo la Comisión Europea , con el visto bueno y la ayuda de los gobiernos europeos, ha ido ampliando su colaboración con esas milicias libias –oficialmente parte de las estructuras gubernamentales pero en la práctica, en muchas ocasiones, grupos sin control- con el único objetivo de cerrar la vía migratoria que une el norte de África y el sur de Europa. No buscando evitar muertes, porque cuanto más se complica el viaje más muertes se producen, sino el cierre de la ruta migratoria.

Amnistía Internacional exige a la Unión Europea que “deje de ayudar a que se devuelva gente a las condiciones infernales de Libia. Es hora de ponerle fin”, en referencia a la colaboración europea con los guardacostas libios. “Porque”, sigue el informe, “esta política no muestra el mínimo respeto por las vidas y la dignidad de las personas. A cambio se deben ampliar los esfuerzos de rescate para que esas personas sean llevadas a un lugar seguro”. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas recordó hace unos días que legalmente no se puede considerar a Libia como un país seguro para devolver a refugiados.

Bruselas ha retorcido la normativa europea e internacional hasta dejarla sin aire para hacer pasar por legal actuaciones que no caben ni en la Directiva Europea de Asilo ni en la Convención de Refugiados. Los gobiernos europeos no permiten pedir asilo en origen e impiden, violando la normativa internacional y la propia Directiva europea, que esas personas pisen territorio europeo para pedir asilo. Niegan así en la práctica la posibilidad de pedir asilo, pisoteando las leyes que dicen proteger.

Los dirigentes europeos no pueden decir que no sabían porque los informes y las informaciones (como el de las ventas de esclavos) se conocen desde hace años. El pasado 17 de enero Antonio Guterres publicó un informe expresando su “grave preocupación” por las continuas violaciones de derechos humanos contra refugiados y migrantes en Libia. El informe confirmaba una vez más la evidencia legal de que “Libia no es un lugar seguro para desembarcar refugiados y migrantes”.