Polonia, una amenaza para la Unión Europea

Fuentes diplomáticas contaban a NIUS este viernes que la mayoría de los gobiernos del bloque no creen que el PiS esté buscando sacar al país de la Unión Europea, sino tener un sistema judicial domado que le permita perpetuarse en el poder, algo que las instituciones europeas no podrían aceptar sin caer en complicidades anti-democráticas. Por eso, añadían esas fuentes, “la recomendación de los gobiernos a la Comisión Europea es que negocie con el gobierno polaco, no que cada paso que dé Varsovia lo lleve a los tribunales.