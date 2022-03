Por qué las fuerzas rusas dejan los tanques abandonados en la ofensiva ucraniana

Las imágenes de tanques y vehículos blindados abandonados, con los equipos militares incluidos, en ciudades ucranianas como Járkov sugieren retiradas precipitadas y una falta de preparación en las tropas rusas, según apuntan fuentes estadounidenses a The New York Times. Un alto funcionario del Pentágono considera que muchos soldados rusos son reclutas sin experiencia, que no sabían que iban a entrar en combate, e incluso, que habrían depuesto las armas y negado a luchar.