¿Por qué Italia no tiene todavía una ley contra la homofobia?

La norma ya está perfilada y ha iniciado el cauce parlamentario, pero el profundo rechazo de los sectores más conservadores la mantiene paralizada . Ha sido bautizada como “ley Zan”, por el diputado Alessandro Zan , del socialdemócrata Partido Democrático, encargado de redactarla. En noviembre de 2020 fue aprobada en la Cámara de Diputados. Desde entonces la infinidad de enmiendas presentadas por la Liga y otros partidos de derechas han impedido su paso al Senado, donde debe contar también con mayoría. En este intervalo, la Liga y Forza Italia -el partido de Silvio Berlusconi , cuya posición no es tan beligerante- han entrado en el Gobierno, bajo el paraguas de un Ejecutivo de unidad presidido por Mario Draghi .

El pasado sábado, ese choque se escenificó en manifestaciones de distinto signo. Mientras en Roma se celebraban marchas a favor de la ley contra la homofobia, Matteo Salvini se concentró con los suyos en Milán para reclamar todo lo contrario. “No a una ley que castiga a quienes no comparten las adopciones homosexuales o los vientres de alquiler y que quiere llevar a los niños de cinco años la teoría de género en las escuelas”, dijo Salvini. Nada de eso, sin embargo, está en la redacción de la norma. Los obispos, que también mostraron una oposición férrea , ahora han matizado sus palabras para pedir que “el contenido no esté sujeto a interpretaciones”. “Si es una ley contra la homofobia, está bien”, afirmó el cardenal Gualtiero Bassetti , presidente de la Conferencia Episcopal italiana, al ‘Corriere della Sera’.

Italia, excepción en Europa

Para Gabriele Piazzoni, secretario general de la asociación Arcigay, no son más que argucias. "Todas las propuestas de modificación que se han presentado están orientadas a destruir el texto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Es absurdo que se debata sobre la identidad de género, cuando desde hace décadas se utiliza en los tribunales o en las circulares ministeriales”. Alessandro Zan, el impulsor de la norma, cree que “una ley que tutela a las personas no puede convertirse en objeto de confrontación política. Italia es el único gran país europeo que no cuenta con una ley que condene estos delitos de odio”.