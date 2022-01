Por qué son tan importantes para Rusia las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk

Desde entonces, Kiev ha perdido el control del este del país y de gran parte de su frontera con Rusia. Para justificar su intervención en Crimea, Putin esgrimía entonces que la mayoría de la población se sentía rusa , incluso muchos tenían el pasaporte ruso. Lo que no contó es que durante los últimos años el Kremlin había impulsado la obtención de esos pasaportes que le servirían de justificación ante una eventual intervención militar.

Lo cierto es que los ciudadanos de la región son rusos. Al menos una aplastante mayoría se siente como tal. Hablan ruso y no ucraniano y no ven con buenos ojos la europeización de la cuna de su identidad rusa. Pero para muchos analistas el Dombás no es más que una excusa para plantar cara a la OTAN. Putin ni siquiera lo esconde.