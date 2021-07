La posible rotura de una presa amenaza con agravar la situación en Alemania por las inundaciones

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el oeste de Alemania y el sur de Bélgica han tenido efectos devastadores, causando por el momento más de 125 muertos y miles de desaparecidos. La situación, no obstante, podría agravarse por el temor a que una presa cerca de la ciudad de Bonn, al oeste de Alemania, colapse esta misma noche .

La canciller alemana, Angela Merkel, ha trasladado su pésame a las víctimas y familiares y ha expresado que está "impactada por los informes de que hay lugares que están completamente bajo el agua". "No sabemos el número todavía de víctimas y afectados, pero habrá muchos", ha lamentado.

El ministro principal de Renania-Palatinado, Malu Dreyer, ha aseverado el alcance exacto del desastre aún no es previsible. "El sufrimiento sigue aumentando", ha dicho antes de pedir tomar medidas para frenar el cambio climático. "Cualquiera que aún no haya entendido que el cambio climático tiene sus consecuencias no puede ser ayudado", ha recalcado.