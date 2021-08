De la postal al meme, una historia de imágenes compartidas en Berlín

El centro de exposiciones berlinés especializado en fotografía y otras artes visuales C/O Berlin pone su espacio al servicio de la insondable cantidad de imágenes que consume el mundo contemporáneo.

Si el visitante se recupera de la sorpresa de ver tres grandes patos hinchables tamaño gigante a la entrada del C/O Berlin, centro expositivo dedicado a las artes visuales aunque mayormente centrado en la fotografía, en el interior también hay motivo para quedarse de piedra.

La culpa es de la muestra titulada Send Me an Image: From Postcards to Social Media, algo así como “Mándame una imagen: de las postales a las redes sociales”. La exposición ocupa la primera de las dos plantas del edificio del C/O Berlin, la Amerika Haus Berlin. La entrada de todo ese primer nivel está invadido de fotografías impresas por el artista neerlandés Erik Kessels.

Él exhibe en la exposición berlinesa su instalación 24HRS in Photos – “24 horas en Fotos” –, donde están 350.000 fotografías impresas amontonadas por todas partes en la entrada del centro de exposiciones de la capital alemana. Ese es el número de fotografías que se suben en un sólo día a la plataforma de internet dedicada a la fotografía Flickr.

Los responsables de Send Me an Image: From Postcards to Social Media recuerdan que en su momento se hicieron estimaciones según las cuales en 2020 se iban a tomar 1,4 trillones de fotografías, el 90% de ellas con teléfonos inteligentes. “Las imágenes ya no son un objeto”, pues son “datos acumulados en discos duros, que aparecen en pantallas o son proyectadas”, explican Send Me an Image: From Postcards to Social Media.

Porque ese es el uso que hoy día se da mayoritariamente a la fotografía, interesa de la muestra berlinesa que en ella se explique que, en principio, las imágenes que se compartían eran postales o cartas de presentación. Pasada la sorpresa que causa la instalación de Erik Kessels, la exposición berlinesa permite viajar a tiempos de formas de comunicación con imágenes que, aunque antiguas, aún siguen más o menos entre nosotros.

Postales, desde 1865

La idea de la postal surgió en el Imperio Alemán, en 1865. Su responsable de correos del Imperio Alemán, Heinrich Wilhelm von Stephan, propuso entonces la Postblatt, una “hoja de correo abierto” que se empezó a poder utilizar en 1870. Por aquel entonces la gente también intercambiaba con asiduidad “cartas de visita”, que consistían en una pequeña foto de la persona. Especialmente entre 1860 y 1890, cuando estuvieron más de moda, eran “moneda de cambio social”, cuentan en Send Me an Image: From Postcards to Social Media.

Hoy, raro es aquel que aún manda postales habiendo medios digitales como hay para transmitir una imagen a un allegado. Más raro aún es aquel cuya carta de visita contiene una imagen suya en una pose que le favorece. Tras la Primera Guerra Mundial postales y cartas de visita con fotos perdieron la gran popularidad de la que llegaron a gozar en siglo XIX.

Sin embargo, al menos las postales, han seguido siendo material de trabajo para creadores como el artista conceptual japonés On Kawara (1932-2014). En Berlín hay expuestas parte de esas postales que Kawara envió todos los días a sus galeristas suizos en 1976 informando de la hora a la que se había despertado.

La primera foto hecha con un móvil, en 1997

Ese trabajo dialoga con las imágenes proyectadas que son producto del intercambio de imágenes que mantienen a través de la red social Instagram el artista británico David Campany y la rusa Anastasia Samoylova. Desde hace más de tres años, él, afincado en Nueva York, le manda una foto a ella, que vive en Miami. Ella responde contra imagen. Y a la inversa.

Mucho antes de que Campany y Samoylova comenzaran ese diálogo fotográfico, concretamente en 1997, el francés Philippe Kahn inventó la cámara de fotos en un teléfono móvil. Utilizó una cámara de fotos, un ordenador y un teléfono para mandar a miles de personas la imagen de su hija recién nacida, Sophie. “Anticipó la práctica de las redes sociales”, dicen de Khan en Send Me an Image: From Postcards to Social Media.

Muy personal también es el tipo de contenidos que expone la joven artista alemana Theresa Martinat cuyo trabajo ha sido comisionado por los responsable de la muestra del C/O Berlin para la exhibición de estos días. Martinat lleva ya publicados dos libros – Let me kiss you in the pouring rain, 2010-2012 y Horror vacui, 2010-2012 – en los que presenta collages con fotografías personales y extractos de e-mails o mensajes que recibe a través de redes sociales.

Imágenes de redes sociales para crear arte

Precisamente a partir de contenidos compartidos en redes sociales, el creador suizo Marc Lee ha producido para el C/O un programa que busca en Twitter, Instagram y Youtube contenidos sobre el coronavirus para crear después una suerte de emisión televisiva que presenta lo que encuentra dicha aplicación del artista. “Corona TV Bot“, se llama la instalación de Lee.

Ésta se sitúa en la sala que explica los motivos de los grandes patos hinchables de la puerta del C/O Berlin. Resulta que aluden al meme que circula en internet creado a partir de la mítica imagen de las protestas de la plaza de Tiananmén obra del fotógrafo británico Stuart Franklin. Él captó el 4 de junio de 1989 a un hombre que se enfrentó a una fila de cuatro tanques.

En la imagen del meme, no hay cuatro tanques, sino cuatro grandes patos como los de la entrada del C/O Berlin mientras dure, hasta el próximo 2 de septiembre, Send Me an Image: From Postcards to Social Media. En la decisión de usar el meme para atraer la mirada de los curiosos y viandantes que pasan por la Amerika Haus Berlin se ha visto “una broma callejera pesada”, según se ha podido leer en las páginas culturales del influyente periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung.