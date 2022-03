La potencia de fuego no lo es todo: claves del deficiente plan de invasión ruso de Ucrania

Las fuerzas armadas rusas están demostrando una muy escasa efectividad militar en la invasión de Ucrania. La superioridad de potencia de fuego de Rusia es manifiesta, pero eso no lo es todo. La efectividad militar es una cuestión que se relaciona poco con los aspectos puramente materiales y cinéticos de la guerra.

Kenneth Pollack, en su seminal libro que estudia la escasa efectividad militar árabe titulado Arabs at War, Military Effectiviness, 1948-1991 apunta el argumentario básico. Estas son: cohesión de la unidad , generalato , liderazgo táctico , gestión de información , destreza técnica , logística y mantenimiento , moral , entrenamiento , cobardía (íntimamente relacionada con la baja moral de combate).

La cohesión de la unidad se refiere a que las secciones, compañías y batallones. Si no hay cohesión, no existen realmente como unidad de combate, cada miembro de las mismas rehuye órdenes y no se mantiene una jerarquía, como sí ocurría en los casos prusianos o espartanos.