El presidente de República Checa considera a los transexuales "repugnantes"

Apoyo a Hungría

Respecto a la ley aprobada en Budapest, Zeman no ve "ninguna razón para no estar de acuerdo" con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ya que, según Zeman, lo que se busca con esta ley es que los padres y sus hijos no sean manipulados respecto a la educación sexual. En este sentido, ha considerado que la Unión Europea y sus estados miembros no deberían involucrarse en los asuntos de Hungría.