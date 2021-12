Presiones para que Draghi se quede de primer ministro italiano

Lo dijo Berlusconi en una entrevista al Corriere . “Draghi es un patrimonio para Italia, hay que aprovechar esa situación”, expresaba. Le preguntaban además si su apoyo al Gobierno era para tener espacio libre, para ser él el que entrase al Quirinal, como ya se ha dicho en otras ocasiones tras su vuelta a la política. “He tenido ocasión de decir que no intento ocuparme del Quirinal hasta que Mattarella esté en el cargo. No creo que la elección del próximo presidente tenga que reducirse a tácticas y cálculos de conveniencia”, explicaba en la entrevista al conocido diario italiano.

Lo secundó horas después Salvini, líder de la derechista Liga, durante una rueda de prensa convocada para hablar de las enmiendas de los presupuestos. Directamente apelando a su socio de centro derecha dijo: “Comparto las palabras del presidente Berlusconi sobre Draghi, está trabajando bien, así que espero que siga adelante por un tiempo como premier”. En una entrevista concedida al diario Repubblica, el que históricamente fue el número dos de Forza Italia, ministro de Exteriores y de Defensa, Antonio Martino, declaraba haber hablado con il cavaliere hace unos días sobre el tema del Quirinal. “Si fuese Silvio me concentraría en otras cosas. Cuando he hablado con él no me ha expresado su intención de llegar a la presidencia de la República, pero, honestamente, tampoco el contrario”, explica el político.