Schleswig-Holstein, el Land alemán que comparan con Madrid

La reciente victoria de Isabel Díaz Ayuso no ha pasado desapercibida en Europa y prueba de ello es también que en los medios alemanes pudiera leerse estos días sobre la “laxa política contra el coronavirus” de la exitosamente reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid . Esos términos los empleaba, por ejemplo, el diario económico Handelsblatt.

“Yo defiendo lo que he visto en Madrid, con matices. He visto satisfacción en comerciantes, libreros o taxistas, y responsabilidad, como en el Microteatro por Dinero que visité en Malasaña”, cuenta Ingendaay a NIUS. Escuchándole da la impresión que estuvo más cómodo en la Madrid pandémica que en Berlín , metrópolis germana en la que reside y donde los cierres de la industria del ocio se eternizan.

“En Madrid, la incidencia es alta, pero no mucho más alta que la de Berlín. La diferencia en el estilo de vida de ambas ciudades es abismal. Los cierres de Berlín son difíciles de aguantar, especialmente en invierno. Yo creo que en Madrid han logrado más el mantener negocios y pequeños comercios vivos y salvar anímicamente a más personas, aunque, evidentemente, asumiendo cierto número de víctimas de la COVID-19. Pero es que en Berlín también tenemos muchas víctimas”, abunda este periodista, que ha vivido casi dos décadas como corresponsal en la capital de España.

En general, en Alemania se percibe como laxa la gestión madrileña porque, desde el pasado mes de noviembre, el sector de la hostelería, la restauración, el ocio nocturno y la cultura echó el cierre y no parece que, de inmediato, esos sectores de la economía vayan a recobrar un nivel de actividad comparable al de Madrid.

Von der Heide subraya que no sólo la política explica que Schleswig-Holstein esté a la vanguardia en términos de aperturas de sectores que llevan meses cerrados y sobreviviendo – en el mejor de los casos – con ayudas del estado que no siempre llegan a tiempo.

“En España hay más abrazos y besos. Nosotros en Schleswig-Holstein no hacemos para nada eso. Nos damos pocos abrazos y nos besamos menos aún. Por eso, en tiempos de coronavirus, no nos cuesta tanto mantener la distancia. En nuestra cultura el contacto físico sólo tiene lugar en raras ocasiones”, reconoce Von der Heide, que no alude a la paciencia de la que han hecho gala los responsables de esta región germana.