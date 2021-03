El príncipe Guillermo responde a Enrique y Meghan : "No somos una familia racista"

El príncipe Guillermo ha contestado, por primera vez, a la polémica entrevista concedida por su hermano Enrique y su esposa, Meghan Merkle, a la estadounidense Oprah Winfrey . "No somos una familia racista", ha dicho el duque de Cambridge en declaraciones a los medios. Y ha revelado que n o ha hablado con su hermano tras las difusión de la entrevista, pero que planea hacerlo .

El príncipe Guillermo ha hecho esas declaraciones en su primera aparición pública desde la emisión del programa. Él y su esposa, Kate Middleton, han visitado este jueves una escuela en Stratford, al este de Londres (donde los alumnos regresan a clase tras el confinamiento). A la salida, un periodista preguntó al duque de Cambridge: "¿Es la familia real una familia racista, señor? ". El respondió: "No somos una familia racista".

Y cuando se le preguntó si había hablado con su hermano desde la difusión del programa, afirmó: "No, no he hablado con él todavía, pero lo haré".