Un problema “muy alemán” llamado Mallorca

Cuando se trata de periodos vacacionales, para los alemanes, Mallorca no es un territorio cualquiera. De Mallorca se dice aquí que es el estado federado germano número 17 de Alemania. Estos días, el diario Bild, el periódico más leído de Alemania se ha referido a la isla española como “el paraíso de la baja incidencia” del coronavirus.

Temor a la variante brasileña, ¿presente en Mallorca?

“No me creo los casos”, dijo Lauterbach en unas declaraciones a la televisión pública ZDF a cuenta de la información sobre el impacto del coronavirus en la isla española, después de haber afirmado que cree que la variante brasileña P.1 del agente infeccioso – temida por ser más infecciosa y mortal – está presente en la isla.

Mallorca y otros paraísos de la baja incidencia para los alemanes

El Gobierno de la canciller Angela Merkel ha estudiado esta semana la prohibición de esos desplazamientos turísticos, pero , finalmente, las autoridades se mostraban decididas este viernes a dejar viajar siempre y cuando, antes de subir al avión haya un resultado negativo de un test. La prohibición de viajar se veía aquí como una medida excesiva, cuando no impropia por suponer un ataque contra la libertad individual.

Evitando la prohibición, y priorizando el uso de test, según el Bild, “el Gobierno se ahorra el próximo ridículo”. Así lo escribía en su editorial de este viernes el periodista Florian Kain , quien aludía de esta forma a la difícil semana que ha vivido el Ejecutivo germano desde que en la madrugada del lunes al martes Merkel diera una conferencia de prensa tras once horas de reunión con los presidentes de los Länder en la que presentaba un “confinamiento estricto” que finalmente no tendrá lugar.

Quejas del sector turístico alemán: Mallorca sí, el resto de Alemania no

La medida más restrictiva aprobada para ese confinamiento era declarar dos días de cierres excepcionales que no tendrán lugar por no poder organizarse el país ante algo así, según acabaría explicando la propia Merkel el miércoles, en una alocución en la que pidió perdón públicamente a los alemanes.

Lo que no han podido evitar Merkel y compañía es la tensión generada por permitir vacaciones en el extranjero, allí donde no sea oficialmente un riesgo, pero no dejar viajar con destino aquellas regiones con incidencias consideradas excesivas dentro del propio territorio alemán.