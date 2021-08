Las “profundas diferencias” marcan el adiós de Merkel a Putin en Moscú

La semana pasada apareció de improvisto en la agenda de la canciller Angela Merkel el desplazamiento a Moscú para visitar por última vez a Vladimir Putin como jefa del Gobierno alemán . No es que Merkel necesitara comunicar un mensaje de última hora a Putin.

En sus dieciséis años al frente del Ejecutivo germano, Merkel ha visitado dieciséis veces Rusia para reunirse con Putin. La del viernes era la última. Pero no por ello resultaba menos necesaria.

Merkel no recibía el viernes un especialmente caluroso recibimiento en el Kremlin. Ni falta que hacía. Sabía Merkel que lo importante no era subrayar que la del viernes era su última visita a Putin como canciller. Además, no está para excesos de afecto la congelada relación germano-rusa.