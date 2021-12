13 policías heridos en una protesta contra las restricciones covid en Alemania

Mientras Alemania se prepara para nuevas restricciones de cara a la Navidad, las protestas contra las medidas anticovid no cesan en el país. Una protesta no autorizada en la ciudad de Manheim acabó con 13 policías heridos y varias personas detenidas. Y no ha sido la única. En Rostock más de 10.000 personas se manifestaron contra la vacunación obligatoria.