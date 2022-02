Putin y Scholz evidencian sus diferencias en su primera cita con la amenaza a Ucrania de fondo

Scholz, que no lleva ni cien días al frente del Gobierno alemán, debutaba como visitante frente al jefe de estado ruso, que lleva veintidós años en el poder. La del alemán no era una fácil papeleta, porque había muchos temas espinosos que tratar, como los conciernen unas libertades que no paran de ser recortadas sistemáticamente por el régimen ruso o, cómo no, la situación en Ucrania.