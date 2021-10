¿Qué pasará con la eutanasia en Italia?

Los promotores del proyecto de ley y los promotores del referéndum son, en el fondo, las mismas fuerzas políticas de izquierda. V otaron a favor en el mes de julio los partidos de centro izquierda y el M5S . Alessia Morani, diputada del PD y ex vicesecretaria de estado para el desarrollo económico, reconoce que puede salir antes adelante la consulta vinculante que la ley. “A Italia le falta valentía política muchas veces, con el Gobierno de Draghi no quieren ponerse encima de la mesa temas polémicos y, sin duda, la eutanasia es un tema que, apelando a la moral, es muy polémico . En mi propio partido hay muchas opiniones diversas”, explica. “Pero, insisto que hoy es un día histórico”, añade.

En contra votó todo el arco parlamentario del centro derecha desde Forza Italia de Berlusconi, a la Liga Norte de Salvini y a Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni . Francesco Giubilei, presidente de la conservadora Fundación Tatarella lo tiene claro “la derecha está en contra de la legalización de la eutanasia, prácticamente en bloque, porque pone delante el valor de la vida humana que va tutelada hasta la muerte natural“, explica. Añade otro motivo en contra de la propia recogida de firmas: “Se ha usado un sistema mixto de firmas físicas y firmas digitales. La validez no debería venir a partir de las 500 mil firmas, un sistema digital necesita el aval de muchas más. No nos olvidemos de que somos 60 millones de italianos”, añade.

¿Qué llegará primero: la ley o el referéndum? Alessia Morni cree que será el referéndum, no confía en la agilidad de la política en un tema como este. Giubilei, por su parte, espera que no se permita balanizar sobre la eutanasia en los próximos meses. Maria Romana Allegri, jurista y docente de la Universidad de la Sapienza de Roma explica que si la ley llega a tiempo a modificar el artículo 579 que quiere abolir (parcialmente) el referéndum, no hará falta recurrir a la consulta. Pero que, efectivamente, el proceso puede ser más sencillo para una consulta que para la ley. De todas formas el referéndum no se celebraría nunca antes de primavera.