Qué restricciones hay en los países europeos esta Navidad tras el avance de ómicron

"Ante los riesgos de agravar la situación con esta variante ómicron y ya que no hemos completado significativamente el proceso de refuerzo de la vacunación, adoptaremos estas medidas hasta el 10 de enero", ha explicado Costa. Además están prohibidas las reuniones de más de 10 personas en la vía pública y tampoco estará permitido consumir bebidas alcohólicas.

"Esta pandemia nos preocupa a todos. Todos tenemos quejas y estamos cansados, pero eso no ayuda. Tenemos que unirnos de nuevo y, en muchos casos, mantener la distancia", ha dicho Scholz, quien ha insistido en la vacunación como herramienta principal para combatir el virus. El 70,4% de los alemanes ha recibido la pauta completa.

Además se limita a dos el número de personas de diferente hogares que pueden reunirse en el exterior. En hogares solo podrá haber visitas de hasta dos personas con la excepción de Nochebuena y Navidad, cuando se permitirá cuatro visitantes. No hay excepciones para Nochevieja.

El Gobierno francés ha pedido a la población que reduzca "al máximo" los contactos estos próximos días pero no tiene intención de imponer nuevas restricciones a menos que haya "un recrudecimiento muy fuerte de la epidemia a causa de la variante ómicron", según ha confirmado el portavoz del Elíseo, Gabriel Attal . Algo que parece inevitable.

Italia se encuentra en "una fase epidémica aguda por una alta tasa de transmisión del virus", según ha reconocido en un comunicado el Ministerio de Sanidad, pero el Gobierno no ha adoptado nuevas medidas restrictivas. El primer ministro Mario Draghi las anunciará probablemente este jueves , cuando se reúna con el comité técnico científico que asesora al Gobierno.

Entre las nuevas reglas que podría implantar: la obligación de presentar un test de antígenos negativo para acceder a discotecas, a estadios u hoteles, mascarillas al aire libre si no se respeta la distancia y extender la vacunación obligatoria a otros trabajadores, tras el personal sanitario, el escolar, el ejército y la policía.

El primer ministro británico, Boris Johnson, aclaró este martes que su Gobierno no impondrá nuevas restricciones en Inglaterra antes de la Navidad, pero "no descarta" hacerlo después si lo considera necesario para contener la expansión de la variante ómicron y su repercusión en el sistema sanitario. El Gobierno británico ha autorizado a la población contagiada a concluir la cuarentena al séptimo día, y no al décimo como hasta ahora, siempre y cuando hayan completado la pauta de vacunación y den negativo en dos pruebas.