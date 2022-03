Quedarse o dejar Ucrania: la decisión más difícil que han tomado Alejandro y Nastya

Quien no se piensa ir de Ucrania es el español Alejandro Ballesteros. El último día antes de la invasión el personal de la embajada española le volvió a llamar alertando de que el ataque podía ser inminente. No se equivocaron. Tampoco Alejandro, quien se muestra convencido de su decisión, a pesar de todo. A pesar de la guerra, de que sus padres están en España, a pesar de que no controla el idioma, y a pesar de "noches de locos" como la última en la que las sirenas no han parado de sonar hasta prácticamente las 4 de la mañana. Así se la han pasado en vela, yendo y volviendo del refugio, pendientes de las alarmas y de los mensajes de las autoridades locales.