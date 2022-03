Los líderes mundiales que pueden convencer a Putin para que acabe la guerra en Ucrania

Después de casi dos semanas de invasión rusa en Ucrania, la gran pregunta es qué líderes mundiales pueden mediar en este conflicto y negociar la paz entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski. Se pueden contar con los dedos de una mano. Este lunes y por si no estaba claro, el Gobierno ruso ha elaborado una lista negra de países que han cometido "acciones hostiles" hacia Rusia. Entre los non gratos están Australia, Canadá, los 27 de la Unión Europea, Japón, Suiza, el Reino Unido y por supuesto, Ucrania.

El propio Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en una entrevista en El Mundo publicada el viernes, aseguró que no había alternativa: "Debe ser China, de eso estoy seguro". El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo en una conferencia de prensa el sábado que funcionarios de Pekín le habían asegurado que "China está interesada en detener esta guerra", según The Washington Post.. “Aunque algunos expertos recalcan que no están en una posición neutral. John Delury, profesor de estudios chinos en la Universidad de Yonsei en Seúl, aseguró al Financial Times que "están mucho más cerca de Rusia".