Diario Quirinal: fumata negra en el segundo día de votaciones

Ha sido este martes la jornada también de las apuestas por parte del bloque de centro derecha. En una rueda de prensa, posterior a la reunión de la coalición de Salvini, Berlusconi y Meloni, se han dado tres nombres: Letizia Moratti, ex-alcaldesa de Milán de Forza Italia, Marcello Pera, conocido intelectual de derecha y ex presidente del Senado, y Carlo Nordio, ex magistrado. Los expertos advierten que muchos de los candidatos que se repiten en estas primeras votaciones están condenados a quedarse “quemados” y se usan precisamente para eso, para distraer la atención de las verdaderas negociaciones. Los nombres de los que se habla, pero no están en el centro del debate, en esta contra lógica tan particular podrían tener más posibilidades.