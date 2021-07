Raffaella Carrà la mujer que encarnó sensualidad y libertad

La Carrà, como también se la conocía, no era una artista fácil de encasillar ya que participó y triunfó en todas las disciplinas en las que se lo propuso. Carrà fue actriz, cantante, compositora, bailarina, coreógrafa y presentadora de televisión. Quizás fue en la televisión dar cuerda a todo su talento. La RAI, donde se inició en el medio, la bautizó este lunes como la reggina della televisione italian a, como símbolo de una nueva manera de hacer televisión que rompió con las costuras de la época. “Ella sabía leer, sentir la televisión”, decía el periodismo Massimo Bernardini, presentador del programa Tv Talk.

No sin dificultad, ya que intentaron censurarla varias veces durante su carrera, siendo especialmente conocido el episodio del ombligo mostrado en televisión que escandalizó al vaticano.

En la misma década de los sesenta, la italiana se propuso triunfar en Hollywood como lo estaban haciendo compatriotas suyas como Sofía Loren . Consiguió un papel en la película El coronel Von Ryanal junto a Frank Sinatra. E l italoamericano intentó seducirla en numerosas ocasiones, según explicó ella en posteriores entrevistas, pero nunca dejó conquistar pese a admitir que no le desagradaba . Tuvo diversos amores, quizás el más importante el de Sergio Japino , pero jamás tuvo hijos, algo al que nunca dio demasiada importancia, siendo pionera también en este campo de la emancipación femenina.

Pero esa también era una de las características de la italiana, su libertad por encima de todo lo demás. Al poco de vivir en Los Ángeles, Raffaella decidió que eso no iba con ella y decidió volver a Europa donde empezó su carrera en televisión y optó por su emblemático cabello platino. Otro ejemplo de su libertad fue que hasta decidió abandonar su nombre original de Raffaella Maria Roberta Pelloni por el Raffaella Carrà que se lo inventó el director Dante Guardamagna por la asociación que hacía entre Raffaello de Sanzio y el pintor Carlo Carrà.

La Carrà no se conformó con triunfar en su país y decidió probar suerte en España, y más tarde en Latinoamérica, donde siempre se sintió mucho más cercana en comparación a su etapa en Estados Unidos y respecto al público de otros países europeos. De alguna manera, Carrà es un símbolo de la vecindad casi nacional que a veces existe entre España e Italia, e un icono de una época en la que el Mediterráneo despertaba y se abría al continente a través de su alegría de vivir envidiada en el norte. El mejor ejemplo de ello es la canción Hay que venir al Sur, en la que la artista aseguraba que para hacer bien el amor había que venir a un sur imaginado que comprendía a ambos países del Mediterráneo y Latinoamérica.

Carrà ya había intentado triunfar en el cine español sin suerte y no fue hasta 1975 que no apareció en el programa de TVE Señoras y señore s que le confirió una gran popularidad y que le abrió nuevas puertas que la convirtieron en un icono sexual de una España que salía del conservadurismo del Franquismo con unas ganas de libertad perfectamente representadas en Carrà.



Las canciones de Carrà representaban la alegría y la simplicidad que los que la conocieron decían que la caracterizaba. Se dice de ella que era una artista que no se dejó comer por su personaje con la que era extremadamente fácil trabajar. En una entrevista en una televisión italiana dijo haber desarrollado la habilidad de la “ligerezza” que no debía confundirse con la superficialidad o la estupidez. Se trata de una manera de tomarse la vida no demasiado en serio sin olvidar las cosas importantes de la vida y sin renunciar a defender unos valores sólidos de manera contundente.