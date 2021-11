Razones del desplome del Movimiento 5 Estrellas en Italia

“Sus propuestas iniciales, relacionadas sobre todo con el medio ambiente, no eran ni de izquierdas ni de derechas, intentaban no vincularse con ninguna posición política clara, apostaban por la democracia directa y no la representativa. Se encontraron con el problema de que para formar parte de la política tienes que aceptar su sistema”, argumenta Morini. Además, empezaron a desmarcarse nuevos poderes dentro de la formación que incomodaban al fundador, el cómico Beppe Grillo. “Tanto incoherencias programáticas como la fuerte presencia de Grillo, no aceptada por muchos parlamentarios, han afectado. Y haberse convertido tanto en parte de las instituciones, ahí se produce una desvinculación con el ciudadano”, explica. En todo este tiempo han perdido 8 millones de votantes.