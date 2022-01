La reconversión del ex-canciller austriaco Sebastian Kurz

Este inversor nacido en Fráncfort (oeste alemán) , dotado de una fortuna valorada en varios miles de millones de euros, pasa por ser un influyente empresario especializado en negocios tecnológicos y de seguridad. No en vano, él es, entre otras cosas, presidente de Palantir Technologies, una compañía dedicada al análisis de datos a gran escala. Los servicios de Palantir Technologies son útiles para Gobiernos como el de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y en las actividades de los servicios secretos.

Kurz ejercerá de “estratega global” para Paul Thiel en Thiel Capital . A los observadores del mundo germano-parlante no se les ha escapado que Kurz no tiene experiencia en las áreas de negocio de Thiel Capital. Eligió la política antes de poder terminar licenciatura en Derecho en la Universidad de Viena.

“Como ex político sin estudios, no trae consigo conocimientos en profundidad del área [de Thiel Capital, ndlr.]. Pero Kurz, como ex jefe de Gobierno, tiene muchos contactos”, apuntaba el en su edición el pasado fin de semana el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, un referente informativo en la esfera germano-parlante. “Repetidamente, [Kurz, ndlr.] ha demostrado su talento para ganarse a sus interlocutores”, según el Neue Zürcher Zeitung.