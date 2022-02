La reina Isabel II podría pagar el acuerdo extrajudicial por abuso sexual del príncipe Andrés

Según ha adelantado el diario inglés The Telegraph, la cantidad total supera los 12 millones de libras esterlinas (14 millones de euros) y podría ser financiada por la reina Isabel II a través de los fondos de su propiedad privada del Ducado de Lancaster, cuyo valor asciende a 23 millones de libras (unos 27,4 millones de euros).

Sin embargo, el secretario privado de comunicaciones de la Reina, Donal McCabe, le ha trasladado al periódico The Independent que no se ha comentado "nunca" la financiación de los asuntos legales y que "no se hará ahora". Esta cantidad incluiría una donación de 2 millones de libras esterlinas a organizaciones benéficas, para evitar que su demanda vaya a juicio en un tribunal civil de Estados Unidos.