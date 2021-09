Al Reino Unido se le acaba la gasolina

“Es imposible poner gasolina en Londres”, dice con un tono de frustración el conductor. Cuenta que trabaja como electricista y que necesita la furgoneta para trabajar. “ Mira, apenas me queda gasolina ”, dice señalando el marcador del depósito de combustible con la aguja en la zona roja. Entonces da la vuelta por el espacio de la entrada y vuelve a salir a la calle. Hay un espacio amplio para maniobrar porque enfrente de la gasolinera hay un sitio para el autolavado. Es constante la presencia de vehículos que dan la vuelta en este espacio al darse cuenta de que los surtidores se han secado.

Es el cuarto día de colas en las gasolineras ante el miedo de los ciudadanos a quedarse sin gasolina. La venta de combustible se ha incrementado en un 500% durante los últimos días. La Asociación Británica de Gasolineras ha alertado que dos terceras partes de las gasolineras están sin combustible. La mayoría, como esta de Albert Embankment, han vendido en dos días la gasolina que suelen dispensar en una semana entera. La gente se está apresurando a ir a las gasolineras al enterarse que no están llegando los camiones cisterna por la falta de conductores de vehículos pesados en el país por culpa del Brexit.

Desde que se consumó la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se han marchado 15.000 conductores. E n estos momentos hay una demanda de más de 100.000 transportistas. Esta escasez es la que está provocando el desabastecimiento en los supermercados, con estanterías vacías porque los productos no están llegando a los establecimientos. No están llegando, primero por todo el papeleo en la frontera, y después por la falta de conductores que se encarguen de trasladar los productos de los almacenes a los supermercados.

El Brexit radical por el que apostaron Johnson y el ala dura de su partido s e ha demostrado que es imposible de llevar a la práctica. Hay una preocupante falta de mano de obra en sectores clave como la hostelería y restauración, la construcción y el transporte, que eran los que se abastecían sobre todo de trabajadores europeos. Muchos proyectos de construcción se han tenido que parar o ralentizar por la falta de mano de obra. Hay restaurantes que demandan hasta cinco o seis camareros. Y no hay transportistas. El nuevo sistema de inmigración margina a estos sectores y premia a los trabajadores cualificados.

El Gobierno mantiene que estas vacantes son para trabajadores británicos, insiste en que las empresas tienen que formar y contratar a trabajadores británicos, que por esto se hizo el Brexit. La realidad es que los británicos no están interesados en este tipo de trabajos. Ya no lo estaban antes. El índice de paro antes del Brexit estaba en el 4%. Boris Johnson se ha visto obligado a pedir una nueva prórroga indefinida en los controles fronterizos para productores procedentes de la UE porque no están preparados. Mientras que la UE está llevando a cabo los controles sin problema en el sentido inverso desde el 1 de enero.