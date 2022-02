El Reino Unido no ve evidencia de que las tropas rusas estén en retirada

La inteligencia británica no ve señales de que las tropas rusas se estén retirando de la frontera con Ucrania según ha anunciado el Kremlin, es más consideran que se están reforzando. A primera hora de la mañana Rusia había anunciado que sus tropas se estaban retirando de la zona de Crimea en donde habían llevado a cabo unas pruebas militares.

El Reino Unido, uno de los países que se ha alineado con Estados Unidos más claramente en la defensa de la unidad territorial de Ucrania y de su independencia para decidir si quiere o no entrar en la OTAN ha comunicado que no ve "ninguna señal de retirada". Es más afirman que "Rusia puede atacar en cualquier momento".